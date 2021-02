Vincent Jackson, l'ex giocatore di football trovato morto in hotel a 10 giorni dalla scomparsa: aveva 38 anni

Il mondo del football piange la scomparsa di Vincent Jackson, 38enne ex giocatore dei Tampa Bay Buccaneers. Secondo la Cnn Jackson è stato ritrovato morto nella sua stanza di albergo in Florida, negli Stati Uniti: Jackson soggiornava dall'11 gennaio all'Homewood Suites di Brandon, vicino Tampa. La versione è stata confermata dall'ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough.

Una vicenda che è cominciata già diversi giorni fa: il 10 febbraio scorso, infatti, la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa e dopo due giorni Jackson è stato individuato dalla polizia nell'hotel. «Dopo aver valutato che Jackson stava bene, il caso di persona scomparsa è stato ritirato», ha spiegato lo sceriffo. Ma l'ex giocatore è stato trovato morto da una cameriera ieri attorno alle 11.30. Sul suo corpo non sono state riscontrate ferite.

Former NFL wide receiver Vincent Jackson was found dead in a hotel room in Brandon, Florida, officials say. He was 38.https://t.co/lbAmC4NtAg — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 16, 2021

Comunque è stata disposta un'autopsia per accertare le cause del decesso. Jackson ha iniziato a giocare a football all'università, per essere poi arruolato, nel 2005, dai San Diego Chargers. Le sue ultime cinque stagioni ha militato nei Tampa Bay Buccaneers, che quest'anno ha vinto il Super Bowl. «Vincent era un padre dedito, un marito, un uomo d'affari e un filantropo che ha avuto un forte impatto sulla nostra comunità sostenendo le famiglie dei militari attraverso la sua fondazione Jackson in Action 83», si legge in un comunicato dei Buccaneers.

