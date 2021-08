Ginnastica ritmica, Farfalle di bronzo: terzo posto in una finale da brividi

Arriva la medaglia numero 40 per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre della ginnastica ritmica hanno vinto il bronzo in una gara mozzafiato, con le Farfalle assolute protagoniste. Due esercizi, uno più bello dell'altro. Dopo le cinque palle le azzurre erano quarte, poi un'altra esibizione perfetta nell'esercizio misto e gli errori della Bielorussia (terza dopo le palle) hanno permesso all'Italia di centrare il bronzo con il punteggio di 87.700. Oro ad una inarrivabile Bulgaria, argento alla Russia, poi le nostre Farfalle Centofanti, Duranti, Maurelli, Mogurean, Santandrea. Così, quando mancano poche ore alla cerimonia di chiusura, l'Italia Team mette in archivio un altro record: è andato a medaglia ogni giorno.

Ore 5.50 La Russia vince la medaglia d'argento, oro alla Bulgaria. Ma soprattutto uno splendido bronzo dell'Italia.

Ora 5.47 Non perfetto l'esercizio della Russia, che sicuramente non vinceranno l'oro. Si giocano l'argento con l'Italia.

Ore 5.43 L'Italia è a medaglia! 38.300 della Bielorussia, questo vuol dire che l'Italia vincerà l'argento o il bronzo. Ora la Russia, ultima ad esibirsi.

Ore 5.41 Errori clamorosi della Bielorussia, che si perde nel momento più importante. L'Italia dovrebbe essere davanti e quindi a medaglia.

Ore 5.37 Punteggio bassissimo del Giappone, destinato all'ultimo posto. Ora l'attesissima Bielorussia.

Ore 5.32 Si è esibita la Cina, che però è terza e dietro all'Italia. Ora il Giappone e poi la Bielorussia, la grande attesa per la medaglia delle azzurre.

Ore 5.25 Per la Bulgaria 44.550: è davanti e ora vicinissima all'oro.

Ore 5.21 L’Italia chiude la sua gara col totale di 87.700 punti, 0.550 punti in più rispetto a ieri. Deve sperare che la Bielorussia nell'esercizio misto faccia meno di 41.950. Ieri in qualifica però hanno totalizzato 43.650.

Ore 5.20 Ecco il punteggio dell'Italia: 42.850 (34.700 di difficoltà e 8.150 di esecuzione). Le Farfalle hanno fatto il massimo, adesso bisogna aspettare la Bielorussia. Intanto in pedana la Bulgaria che va a caccia dell'oro.

Ore 5.14 Ancora un appello di Israele, attesa per il punteggio dell'Italia.

Ore 5.12 Farfalle da brividi! Un grandissimo esercizio per l'Italia, magiche davvero le ragazze azzurre. Ora il punteggio dei giudici.

Ore 5.08 Per Israele 39.750, niente podio.

Ore 4.58 Via agli esercizi con i 3 cerchi e le 4 clavette: Ucraina prima a esibirsi, ma è lontana dall'Italia e non ha chance di medaglia.

Ore 4.57 Nell'esercizio misto all'Italia serve una grande rimonta: deve recuperare nove decimi alla Bielorussia. È difficilissimo ma non impossibile.

Ore 4.54 La Russia ottiene 46.200, è dietro alla Bulgaria. Poi Bielorussia e Italia. Ora clavette e cerchi.

Ore 4.48 Per la Bielorussia 45.750, è davanti all'Italia. Questo è un brutto colpo. Alle azzurre è stata riconosciuta una difficoltà di 36.50 e 8.35 di esecuzione. Per la Bielorussia 7.75 di esecuzione ma 38.00 di difficoltà.

Ore 4.42 Giappone dietro all'Italia di 2.1 punti, anche loro non saranno più un problema per la corsa ad una medaglia. Adesso tocca alla Bielorussia, ieri salva in extremis.

Ore 4.40 Il Giappone perde l'attrezzo a metà esercizio, dovrebbe chiudere alle spalle dell'Italia.

Ore 4.35 La Cina si ferma a 42.150.

Ore 4.31 Per la Bulgaria 47.550: meglio anche di ieri. Ora sono al primo posto. Adesso tocca alla Cina.

Ore 4.30 Aumentato il punteggio dell'Italia: 44.850, assegnato 36.50 e non 36.20 alla difficoltà

Ore 4.25 Ricordo anche dell'Italia, con la Maccarani al tavolo.

Ore 4.23 Bulgaria praticamente perfetta: il suo punteggio dovrebbe essere più alto di quello dell'Italia. Ma in ottica medaglia è importante stare davanti ad Israele.

Ore 4.20 Per le Farfalle 44.550: 36.200 per le difficoltà e 8.350 per l’esecuzione. Sono avanti ad Israele e Ucraina.

Ore 4.19 Nessun cambiamento per Israele: il punteggio resta 44.100.

Ore 4.18 Israele ha fatto ricorso per il proprio esercizio (44.100). Quindi l’Italia deve aspettare per il suo punteggio.

Ore 4.15 Che meraviglia! Splendide le Farfalle azzurre, protagoniste di un esercizio con un'intesa perfetta sulle note di Butterfly Ninja. Ai limiti della perfezione le ragazze con un body a mo' di kimono, adesso attesa per il punteggio dei giudici.

04.10 Bene l'Israele sulle note di "Alive in the Desert": precise e pulite negli scambi. I giudici le premiano: 44.100. Ora tocca alle Farfalle

Ore 4.05 L'esercizio delle ucraine non è pulitissimo e i giudici le puniscono: 40.350. Ora l'Israele, con cui l'Italia si gioca una medaglia.

Ore 4.00 Comincia la gara, la prima ad esibirsi è l'Ucraina.

03.45 La grande favorita è la Russia, che arriva da cinque ori consecutivi ai Giochi in questa gara. Attenzione però alla Bulgaria, che ha fatto meglio nelle qualificazioni.

03.40 In caso di medaglia per l'Italia sarebbe la terza volta nella storia: a Rio nel 2016 era arrivato un bronzo, ad Atene nel 2004 un argento.

Ore 3.30 Come funziona la gara: ogni squadra si esibisce in due specialità, le cinque palle e i 3 cerchi-4 clavette.

Ore 3.00 Un'ora all'inizio di una finale attesissima: le azzurre in gara sono Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea.