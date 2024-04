Gianni Petrucci, grave incidente stradale per il presidente della Federbasket: finito in una scarpata. In auto con lui la moglie

Grave incidente stradale per Gianni Petrucci e sua moglie. Il presidente della Fedebasket è finito con l'auto in una scarpata a Valmontone, vicino Roma. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, mentre percorreva una curva in zona Colle Pereto, sarebbe uscito fuori strada, finendo in un dirupo di 7-8 metri.

Grave incidente d'auto per Gianni Petrucci: come sta

Petrucci è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo, mentre la moglie al Policlinico Tor Vergata.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO