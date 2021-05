MESTRE - L'Umana Reyer vince nettamente anche gara2 battendo in casa per 72-52 il Famila Schio. Portandosi sul 2-0, allunga le mani sullo scudetto. Venezia adesso ha tre match point a sua disposizione. Il tricolore potrebbe arrivare già martedì 11 a Schio, in casa delle campionesse in carica. Per conquistare lo scudetto infatti bisogna conquistare tre partite.