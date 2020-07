Froome, dal 2021 correrà per la Israel Start-Up Nation

Chris Froome, dal gennaio 2021, correrà per la 'Israel Start-Up Nation', la squadra di ciclismo creata dall'imprenditore israelo-canadese Sylvan Adams che ha portato il Giro di Italia in Israele. Lo ha annunciato lo stesso team che ha raggiunto un accordo con il campione britannico - plurivincitore del Tour de France - e sarà firmato l'1 agosto, grazie al quale Froome correrà con i colori della 'Israel Start-Up Nation' fino alla fine della sua carriera. «È un momento storico per la squadra, per Israele per lo sport israeliano, per i nostri fan in tutto il mondo e, naturalmente, - ha detto Adams - anche per me. Un momento di grande orgoglio». «Sono veramente emozionato di raggiungere la famiglia della 'Israel Start-Up Nation'. Non vedo l'ora - ha sottolineato Froome, che fino a fine 2020 è sotto contratto con la squadra britannica Ineos - di sfidare e di essere sfidato dal loro talento e di continuare a battermi per il successo di cui ho goduto finora. L'impatto della squadra sullo sport è in rapida espansione e sono elettrizzato di correre insieme. Sento che possiamo realizzare grandi cose insieme». Ultimo aggiornamento: 13:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA