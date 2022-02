Franco Ascantini è morto: il professore del rugby ha passato la palla a 86 anni Chi era

Franco Ascantini è morto: il professore del rugby ha passato la palla a 86 anni a Roma. Lo ricorderanno per sempre le migliaia, le decine di migliaia di ex bambini e bambine che ha avviato allo sport di cui ha interpretato tutti i ruoli, compreso quello più importante: pioniere ovvero missionario di un "gioco" considerato strumento educativo per eccellenza. Monumentale la sua competenza di ogni aspetto del rugby, trascinante la sua passione nell'insegnare ogni elemento del mondo in cui si era fatto notare fin da ragazzo con la maglia da pilone della Partenope Napoli con cui vinse gli scudetti nel 1965 e nel 1966, vetta di 18 stagioni. A Napoli si era già messo in luce anche nel campionato studentesco nella squadra del Liceo Classico “Genovesi”.

Non si perdeva una partita, che fosse un test match oppure una partita della giovanile di questo o quel club: domenica scorsa era come sempre in via Flaminia sulla tribuna dell'Unione rugby capitolina per il match contro il Perugia (Serie A, in realtà adesso la terza serie): e alla fine tanti in fila per salutarlo o chiedergli un commento che non negava mai aggiungendo sempre un sorriso. Nella notte di domenica l'infarto che l'ha portato via.

Originario di Fragneto Monforte (Benevento), aveva maturato fin da giovanissimo la voglia di conoscere la storia e l'essenza del rugby guadagnando la fiducia di maestri quali il gallese Roy Bish e il francese Pierre Villepreux. Era stato vice allenatore della nazionale ma amava raccontare l'impresa di portare in serie A il "suo" Benevento.

Il movimento italiano gli deve il decisivo sviluppo del minirugby che allargò finalmente la base dei praticanti e la formazione di generazioni di allenatori. Ha allenato anche a San Donà, Calvisano, Lyons Piacenza.