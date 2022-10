Formula 1, GP di Suzuka, la diretta: bandiera rossa, gara fermata. Incidente per Sainz

La situazione vedeva Verstappen davanti a Leclerc Perez Ocon Hamilton Alonso Russell Ricciardo Tsunoda Schumacher Stroll Magnussen Norris Bottas Latifi Vettel Zhou Gasly che è partito dai box.

La pioggia è aumentata forte e viene esposta la bandiera rossa, gara sospesa

Uscita di pista di Sainz che sbatte e non è in grado di ripartire. Al via Alonso ha buttato fuori Vettel, ma è ripartito, Si è girato Zhou, mentre Albon ha dovuto fermarsi per problemi tecnici.

Buon avvio di Leclerc, ma Verstappen tiene duro all'esterno della prima curva e con coraggio si tiene la prima posizione davanti alla Ferrari del monegasco, poi Perez che ha passato Sainz

Si parte con le vetture ferme in griglia e non con la safety-car

Via al giro di ricognizione, gomme intermedie per tutti e pioggia ben presente. ma il pubblico è presente massicciamente a Suzuka.

Piove a Suzuka, da quelle parti del Giappone non sbagliano le previsioni meteo. Dopo le prove libere del venerdì disputate con pista bagnata e la qualifica di sabato con asfalto asciutto, il maltempo è tornato stamane ad abbattersi sul circuito di Suzuka che ritrova la F1 dopo due anni di assena causa Covid. Il circuito giapponese è uno dei preferiti, assieme a quello belga di Spa, dai piloti del Mondiale, un tracciato difficile che fa la differenza tra chi vi guida. Oggi, Max Verstappen, che parte dalla pole davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, potrà laurearsi campione del mondo per la seconda volta. Ecco come potrà riuscirci:

Pericolo scampato per Verstappen: solo una reprimenda. Partirà dalla pole con al fianco Leclerc



Vittoria e giro più veloce

A prescindere dai risultati di Leclerc e Perez



Vittoria

Se Leclerc è al massimo terzo



Secondo posto

Se Leclerc al massimo è sesto, Perez al massimo quarto (o terzo con giro più veloce)



Terzo posto più giro veloce

Se Leclerc è al massimo quinto, Perez al massimo quarto



Terzo posto

Se Leclerc è al massimo settimo e Perez al massimo sesto



Quarto posto

Leclerc al massimo ottavo e Perez al massimo settimo senza giro veloce



Quinto posto

Se Leclerc al massimo nono e Perez al massimo ottavo



Sesto posto

Se Leclerc non prende punti e Perez al massimo ottavo (o nono con giro veloce)