Atp Madrid, esulta Fognini: battuto Taberner per 7-6 2-6 6-3. Ora derby azzurro con Berrettini

Fabio Fognini può continuare a sognare al torneo di tennis Masters 1000 Madrid: il ligure si è imposto sullo spagnolo Carlos Taberner nel giro di 3 lunghi set. Alla fine il risultato finale è di 7-6 2-6 6-3, mentre la durata del match è stata di due ore e 15 minuti in totale. Partenza stentata, per Fognini, che riesce a superare lo spagnolo a fatica nel primo set, e addirittura perde il secondo di misura. Il terzo set è stato decisivo, e il 33enne di Arma di Taggia è riuscito a far valere la sua superiorità nel ranking Atp: Fognini è infatti il n° 28 nella classifica mondiale, mentre Taberner è 141°. Superiorità teorica, tuttavia, dal momento che lo stesso Taberner ha battuto Musetti - già n° 83 nel ranking Atp. Adesso, per Fognini, si prepara un vero e proprio derby azzurro: al secondo turno del Mutua Madrid Open, infatti, il ligure incontrerà Matteo Berrettini. Berrettini al momento è n°10 del ranking Atp, e in quanto ottava testa di serie entra in gara direttamente al secondo turno.

APPROFONDIMENTI TENNIS Tennis, la scalata di Berrettini e Sinner nel ranking Atp: Nadal... TENNIS ATP 500 Barcellona, Sinner contro Tsitsipas in semifinale, avanti... TENNIS ATP 500 Barcellona, Fognini squalificato. Barazzutti: «Non ha... TENNIS Masters 1000 Montecarlo, è Tsitsipas il re di Monaco SPORT Masters 1000 Montecarlo, Jannik Sinner batte Albert Ramos-Vinolas TENNIS Atp Montecarlo, bene Sinner, Fognini e Cecchinato. Eliminati...