Fognini sbaglia e spacca la racchetta: il ligure contro Sinner fischiato dal pubblico del Foro Italico

Il solito Fabio Fognini, anche nel derby tutto italiano con Jannik Sinner. L'ex top ten, che sfida l'altoatesino nei sedicesimi di finale degli Internazionali d'Italia, soffre contro il connazionale più giovane e quando sbaglia si infuria. Superando il limite nel secondo set, quando dopo un doppio fallo prima lancia la racchetta, poi la distrugge in un impeto di rabbia. Il gesto gli vale anche i fischi del Foto Italico, che non ha apprezzato il gesto del ligure. Una scena vista più volte nella carriera di Fognini e che non impressiona Sinner.

Perché ha distrutto la racchetta

Fognini, dopo un primo set complicato perso 6-2, riesce a conquistare il break del momentaneo 3-1. Quando però è lui a servire, per il potenziale 4-1, si deconcentra e commette due doppi falli, che valgono il contro-break di Sinnier. A quel punto Fognini si arrabbia con se stesso e rompe la racchetta sbattendola contro il terreno a più riprese.