Fognini positivo al Covid: non scenderà in campo al secondo turno del Sardegna Open

Anche Fabio Fognini è risultato positivo al Covid-19; è l'esito del tampone effettuato sul tennista azzurro all'Open in corso a Cagliari. Il 33enne tennista di Arma di Taggia, primo favorito del seeding e n.16 ATP, sarebbe dovuto entrare in gara direttamente al secondo turno oggi pomeriggio contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.96 del ranking. Al suo posto ripescato in tabellone come lucky loser il serbo Danilo Petrovic, n.166 del ranking.

Roland Garros, avanzano Errani, Paolini e Sonego. Fuori Fognini

Covid-19 stoppa anche CR7, il calcio in ansia per l'escalation di casi

«Ragazzi devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. I sintomi sono molto lievi un pò di tosse e febbre, mal di testa... ma purtroppo è arrivata questa brutta notizia. Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto. Vi abbraccio tutti». Con una storia sul suo profilo Instagram Fabio Fognini ha voluto rassicurare i suoi tifosi.

Ultimo aggiornamento: 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA