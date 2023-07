Svaligiata la villa di Emerson Fittipaldi, rubati rolex e gioielli all'ex pilota F1: furto da 250 mila euro

Svaligiata la villa di Emerson Fittipaldi, 75 anni, il brasiliano tra i più grandi piloti della storia della Formula 1. L'ex campione del mondo, al momento del furto nella sua tenuta a Soiano (Brescia), non era in casa. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera nelle pagine bresciane, il bottino, in oro e Rolex, ammonta a circa 250 mila euro. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Salò (Brescia). Fittipaldi non è l'unica leggenda della Formula 1 a vivere nel Bresciano: a Desenzano, infatti, vive René Arnoux.

Cosa è successo

Il Corriere della Sera scrive che «con grande probabilità neanche sapevano dove erano entrati». La banda di malviventi che in questi ultimi giorni ha fatto irruzione in una villa della Valtenesi (Brescia), è riuscita a portare via un ricco bottino al noto campione di Formula 1 Emerson Fittipaldi. Il 75enne brasiliano, che da anni vive sul Garda con la famiglia e per la precisione a Soiano, è rimasto vittima di un furto.

Per fortuna quando lui non si trovava all’interno dell’abitazione.

Gp Italia, Fittipaldi in pista con la Lotus vincente nel ‘72. Il pilota brasiliano celebra i 50 anni del suo successo a Monza

I malviventi, con una certa velocità, sono riusciti a portare via un bottino da circa 250 mila euro tra Rolex e vari gioielli in oro. Poi si sono dileguati per le strade della zona, facendo perdere le loro tracce, almeno per il momento. Si, perchè sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Salò che stanno cercando di identificare i responsabili. Operazione complicata, nonostante il possibile ausilio delle telecamere di videosorveglianza che si trovano in zona.

Chi è Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi è una delle leggende viventi dell’automobilismo sportivo: ha corso e vinto in Formula 1 e in Formula Cart, portando a casa anche due vittorie nella 500 Miglia di Indianapolis. Lo chiamavano «O Rato», ma per tutti è semplicemente «Emmo».

Vale la pena ricordare che non si tratta dell’unica leggenda della Formula 1 che vive tra i paesi del Garda e della Bassa. A Desenzano, infatti, vive René Arnoux passato alla storia, tra l’altro, per i suoi duelli storici con il pilota franco-canadese, Gilles Villeneuve. Senza dimenticare che nella Bassa bresciana, a Montichiari, vive Jorn Haase campione del mondo di kart che nel 1984, a Liedolsheim in Germania, ha trionfato nella massima categoria, la Formula K 135cc.