Djokovic re d'Australia per la nona volta: Medvedev travolto in tre set

Novak Djokovic conquista ancora una volta Melbourne. Il numero uno del mondo centra il nono trionfo agli Australian Open, primo slam della stagione 2021. Nella finale giocata (con il pubblico) alla Rod Laver Arena il serbo, già campione in carica, ha superato in tre set il russo Daniil Medvedev, con il punteggio di 7-5 6-2 6-2.

Novak Djokovic steso sul campo della Rod Laver Arena dopo il trionfo (foto ANSA)

La finale non è stata bella, con Medvedev ben al di sotto dei propri standard. Il russo, ad ogni modo, ha avuto le sue occasioni per allungare strappando il servizio all'avversario, ma nei momenti chiave il cinismo di Djokovic ha fatto la differenza (insieme al consueto nervosismo di Medvedev che non ha fatto mancare il consueto repertorio di urla e racchette spaccate). Per Djokovic si tratta del 18 titolo dello Slam a sole due lunghezze dal record di 20 Major di Roger Federer.

