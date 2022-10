Filippo Ganna, nuovo record dell'ora: l'azzurro nella storia del ciclismo con 56,7 km. «Obiettivo incredibile»

Record dell'ora polverizzato. Filippo Ganna entra nella storia del ciclismo sulla pista del Tissot Velodrome di Grenchen stabilendo un nuovo record con con 56,792 km. Il precedente primato, raggiunto ad agosto, apparteneva al britannico Dan Bigham con 55,548 km.

«Grazie a tutti, ho raggiunto questo obiettivo incredibile, per me e tutto lo staff. Mi sarebbe bastato battere il record di Bingham anche solo di un metro, ma il risultato è oltre ogni aspettativa, proprio non è male», ha detto l'azzurro. «Quando mancavano 5 minuti alla fine non ne avevo più, le gambe soffrivano tantissimo e non ne avevo più per arrivare a 57 chilometri», ha aggiunto ancora, parlando in inglese nell'intervista a caldo post-record. «Magari lo potrò rifare in un altro momento della stagione e non in finale di una annata dura, ma ora dobbiamo solo festeggiare tutti insieme», ha concluso, non senza aver ringraziato il poco pubblico presente e tutto lo staff.

Il bolide

Limpresa di Filippo ha una doppia impronta tricolore, dato che è tutta italiana anche la bicicletta che il campione azzurro ha impiegato sulla pista svizzera di Grenchen: si chiama, non a caso, 'Bolide F HR 3D', esemplare unico realizzato dalla trevigiana Pinarello per questa sfida. Il mezzo, dal costo astronomico, è il frutto di anni di ricerche multisettoriali che hanno ispirato soluzioni innovative e, evidentemente, anche efficaci, adattate al millimetro alla potente struttura di Ganna.

Telaio: è una particolare lega di alluminio di origine aerospaziale, stampato in 3.

Manubrio: realizzato in titanio sinterizzato.

Ruote: monoscocca in carbonio.

Costo: oltre 60mila euro.

La stampa tridimensionale, in particolare, ha permesso di introdurre nuove forme e caratteristiche che sarebbero state impossibili da replicare con le altre esistenti tecniche di lavorazione, creando una forma aerodinamica unica - la superficie frontale è ridotta al minimo - e un'estrema rigidità, caratteristica importante per trasferire al terreno tutta la forza dell'atleta. Alcune soluzioni derivano addirittura da studi di un'università australiana sulle pinne delle megattere. Se la 'Bolide F HR 3D' di Ganna è unica - o meglio, ne esistono tre identiche ma tutte per l'impresa dell'ora -, Pinarello potrà produrla anche per altri clienti, sempre su misura, ma con altre ambizioni.