Una festa in rosa per rilanciare le colline del Prosecco: nel giorno in cui il Giro d'Italia avrebbe dovuto offrire l'attesissima cronometro da Conegliano a Valdobbiadene, il resort Ca' del Poggio è ripartito da una cena che, rispettando le norme anti Covid-19, ha coinvolto sportivi e personalità del territorio.GLI OSPITIA spingere idealmente il gruppo, tre ciclisti che avrebbero avuto le carte in regola per essere protagonisti nel passaggio del Giro d'Italia sul Muro di Ca' del Poggio:oltre ad un grande ex come. Insieme a loro, l'allenatore di calcio, altro grande amico di Ca' del Poggio. E poi i sindaci di Conegliano, Fabio Chies, e Valdobbiadene, Luciano Fregonese, il presidente del Consorzio del Prosecco Docg, Innocente Nardi, il presidente del comitato di tappa,Doveva essere il grande giorno del ritorno del Giro d'Italia sul Muro di Ca' del Poggio, (i monumenti simbolo di Conegliano e Valdobbiadene illuminati di rosa lo ricordano da mesi) l'evento è diventato l'occasione per riflettere sulle modalità di rilancio di un territorio che, dopo la gioia del riconoscimento Unesco a Patrimonio Mondiale dell'Umanità, ha affrontato la crisi sanitaria e ora è pronto a ripartire, riprendendo il cammino da dove si era interrotto. E così riparte, dopo il sold out della festa rosa, anche Ca' del Poggio: il ristorante è aperto (con il tradizionale giorno di riposo il lunedì) e continuerà a rimanere attivo il servizio per asporto. In occasione della serata rosa sono anche state presentate tre aziende che collaborano nella realizzazione dei protocolli di sicurezza anti Covid-19: Vitesy, start up che realizza dispositivi per il monitoraggio e la purificazione dell'aria; Sano Line, che opera nella realizzazione di carrelli per i dispositivi di protezione, e Sara Sanificazioni, azienda coneglianese attiva nel campo della sanificazione certificata di ambienti.LE ATTRAZIONICa' del Poggio è aperto, lungo la Strada del Prosecco Superiore Docg, dal 18 ottobre 1994. Molto conosciuto nell'ambiente sportivo - in via dei Pascoli, unica salita certificata dalla Federazione Ciclistica Italiana, ribattezzatae gemellata con il Muro di Grammont e il Mûr-de-Bretagne, sono transitate le edizioni 2009, 2013, 2014 e 2017 del Giro d'Italia, il Campionato 2010 e l'edizione 2018 del Giro U23.I visitatori dopo il lungo lockdown hanno rirpeso a frequntare le colline con i percorsi naturalistici da esplorare a piedi o con le mountain bike. Nei dintorni si sviluppa inoltre il Sentiero di Papa Giovanni XXIII, un percorso di meditazione, dedicato alla memoria del Papa Buono e la millenaria Pieve visitata ogni anno da migliaia di fedeli.