Ferrari, Elkann: «La 499P un laboratorio di tecnologia. Pista terreno ideale per sperimentare soluzioni tecniche d’avanguardia»

IMOLA - «La 499P ci permette di tornare a competere per la vittoria assoluta nel mondiale endurance». Lo ha affermato John Elkann, Ferrari Executive Chairman, commentando la presentazione della nuova 499P, la Hypercar con la quale la Casa di Maranello, dopo 50 anni, tornerà a partecipare al Mondiale Endurance. WEC.

«Quando abbiamo deciso di impegnarci in questo progetto - ha aggiunto Elkann - abbiamo seguito un percorso di innovazione e sviluppo fedele alla nostra tradizione che vede la pista come terreno ideale per sperimentare soluzioni tecniche di avanguardia, prima di trasferirle nelle nostre vetture stradali. Abbiamo affrontato questa sfida con umiltà, ma consapevoli di una storia che ci ha permesso di conquistare più di 20 titoli mondiali e 9 vittorie assolute alla 24 Ore di Le Mans».