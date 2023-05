24 Ore del Nurburgring: trionfo Ferrari, vittoria storica per la 296 GT3. Vittoria anche nella classe SP9 Pro Am

NURBURGRING - La Ferrari 296 GT3 del Frikadelli Racing Team si è imposta nella massacrante 24 Ore del Nurburgring, che si corre in un tracciato unico, lungo 25 chilometri, capace di combinare l’anello nord con la pista GP.

Proprio su questo circuito si sono dati battaglia ben 136 equipaggi, con la 296 GT3 della squadra tedesca che ha dominato la scena, riuscendo a rimanere nelle prime posizioni sin dall’inizio della competizione. Le peculiarità progettuali della nuova Ferrari 296 GT3 hanno fatto valere il loro potenziale durante la sosta ai box iniziale, in cui il team è riuscito a cambiare la gomma forata e gli pneumatici riparando, nel contempo, anche dei danni alla carrozzeria ed all’estrattore.

Oltre alla vittoria dell’equipaggio composto da Pittard, Laser, Catsburg, e Bamber, nella maratona automobilistica si è distinta un’altra 296 GT3, quella del team WTM by Rinaldi Racing, che ha ottenuto il primo posto nella classe SP9 Pro Am in cui si sono alternati al volante piloti professionisti e gentleman. Weiss, Krumbach, Keilwitz e Dontje hanno portato la Ferrari numero 20 fino alla settima posizione assoluta, cogliendo il miglior tempo in gara fermando il cronometro in 8’08«006. »Quella ottenuta dalla 296 GT3 alla 24 Ore del Nurburgring è stata una vittoria storica - ha dichiarato Antonio Coletta, head of Ferrari attività sportive GT - inseguita a lungo e che ci rende estremamente felici ed orgogliosi».