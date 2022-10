Federico Esposto muore a 27 anni sul circuito di Misano: il pilota di Roma era impegnato nella Coppa Italia Un altro motociclista è gravissimo

Il pilota romano Federico Esposto, 27 anni, è morto oggi sul circuito di Misano al secondo giro della gara della classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori, inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità.

Ed è in gravi condizioni Marco Sciutteri, di Bologna, 31 anni, trasportato in elicottero all'Ospedale Bufalini di Cesena. Lo rende noto la Federazione motociclistica italiana. Dopo l'incidente, la manifestazione, a cui partecipavano oltre 360 piloti dilettanti impegnati in diversi challenge di carattere nazionale, è stata chiusa anticipatamente, in segno di rispetto. La Fmi, il Misano World Circuit e l'organizzatore del Trofeo Italiano Amatori, si legge nella nota, «sono vicini alle famiglie dei piloti coinvolti».

Nello stesso incidente sono restati coinvolti altri piloti, ma senza gravi conseguenze. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri.

La partenza di una quarantina di piloti era in programma alle 16 e il gruppo era al secondo giro quando c'è stato l'incidente.