Federica Pellegrini, la finale dei 200 stile libero: data, orario e dove vederla

Sono passate da poco le 3.30 del mattino in Italia quando Federica Pellegrini strappa il pass storico per la finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nonostante l'orario proibitivo, sono in tantissimi i tifosi, gli appassionati, i fan e gli addetti ai lavori che nel nostro Paese esultano sui social: «Sei una potenza della natura, un punto di riferimento», urlano di gioia gli italiani svegli in piena notte per seguire soprattutto lei, protagonista della notte olimpica. «Vederla commuovere fa commuovere anche me», scrive una tifosa. E ora tutti sono pronti a puntare un'altra sveglia per domani.

Che cosa sei?

Una potenza della natura.

5 Finale di fila nei 200 stile libero.

Onore a te per come hai sempre portato in alto il tricolore. 🇮🇹@mafaldina88 #FedericaPellegrini #giochiolimpici — Loris Mondino (@mondino_loris) July 27, 2021

Sono cresciuta con Federica Pellegrini e le sue gare, vederla commuoversi parlando della sua quinta finale olimpica e del suo ultimo 200 stile fa commuovere anche me. #Tokyo2020 #giochiolimpici pic.twitter.com/WcP1OY4KNS — Cside🌊 (@___DoubleC) July 27, 2021

Yang 19 anni

Titmus 20 anni

Oleksiak 21 anni

Seemanova 21 anni

Haughey 23 anni

Ledecky 24 anni Federica #Pellegrini di anni ne ha 32 e quando raggiungeva la sua prima finale olimpica (2004) le avversarie attuali avevano in media 5 anni. Portate rispetto alla Divina. — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) July 27, 2021

Federica Pellegrini, sei immensa.

L’ho sempre presa come punto di riferimento, l’ho sempre ammirata e l’ho sempre stimata come persona e come atleta

“cosa c’è dietro questi 200 stile?’’

“vent’anni di vita”

prenditeli Fede perché te li meriti tutti🤍❤️ #Pellegrini #giochiolimpici pic.twitter.com/mfGZ1F4z6r — giada ᗢ ϟ ; ||-// 🇮🇹 (@tpwkinlannister) July 27, 2021

Finale Pellegrini, data e orario e dove vederla

La finale dei 200 metri stile libero alle Olimpiadi, che vedrà protagonista anche Federica Pellegrini, è in programma mercoledì 28 luglio alle 3:30 del mattino, subito dopo le semifinali dei 100 metri stile libero maschili. Le 8 qualificate alla finale di domani sera in ordine di tempo: Titmus (Australia), Haughey (Hong Kong ), Ledecky (Usa), Yang (Cina), Seemanova (Repubblica Ceca), Oleksiak (Canada) , Pellegrini (Italia), Wilson (Australia).

La gara sarà visibile su Discovery Plus, la piattaforma Ott del gruppo Discovery, che detiene i diritti per tutte le gare delle Olimpiadi. La finale verrà trasmessa anche in chiaro su Rai 2, che trasmette le finali e le gare più importanti e quelle che coinvolgono gli italiani.