Federica Pellegrini negativa al Covid: «Ciao Maria, io esco: stavolta per davvero»

Fine della clausura per Federica Pellegrini. La campionessa di nuovo è risultata anegativa all'ultimo tampone. lo ha annunciato con un post, in cui riprende un modo di dire, diventato ormai un tormentone, della trasmissione di Maria De Filippi "Uomini e donne". «Ciao Maria, io esco: stavolta per davvero. NEGATIVAAAAA». L'olimpionica del nuoto aveva rivelato di essere contagiata lo scorso 15 ottobre

Ultimo aggiornamento: 18:23

