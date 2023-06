F1 live, GP Spagna in diretta: Verstappen leader davanti a Sainz e Stroll, contatto Hamilton-Norris

8° giro - Hamilton supera alla prima curva Stroll e sale terzo.

Hulkenberg perde posizioni dopo il miracolo in qualifica ed è 12esimo

4° giro - Verstappen ha già 2"8 di vantaggio su Sainz che ha 1"5 su Stroll, poi Hamilton Ocon Alonso Russell Zhou e Perez che hanno passato Hulkenberg

Gasly che partiva decimo dopo la penalità (era quarto in qualifica) è andato leggermente sull'erba di curva 2 perdendo quattro posizioni

3° giro - Verstappen Sainz Stroll Hamilton Ocon Alonso Russell Hulkenberg Zhou Perez Tsunoda Piastri Magnussen Gasly DeVries Albon Bottas Leclerc Sargeant Norris

Norris ai box dopo aver danneggiato l'ala anteriore. Un vero peccato in quanto partiva terzo

Stroll aggressivo supera Hamilton per il terzo posto

Verstappen parte bene davanti a Sainz, contatto alla prima curva tra Norris e Hamilton

Non solo Leclerc parte dalla corsia box, anche Sargeant

Via al giro di formazione. Soltanto Verstappen Perez e Sargeant partono con gomme medie. Leclerc dai box è con le dure, tutti gli altri con le soft

C'è una tribuna, da poco più di tremila posti, che è tutta per lui, per Carlos Sainz. E sta già facendo un tifo infernale per il pilota della Ferrari che scatterà dalla prima fila, seconda piazzola. Il madrileno lancia la sfida alla imprendibile Red Bull-Honda del poleman Max Verstappen. Il divario in qualifica è stato importante, quasi mezzo secondo, ma in gara le cose potrebbero andare diversamente. La Ferrari, dotata di nuove fiancate, sullo stile di quella della RB19, potrebbe avere trovato quel passo che fino ad ora le è mancato. Peccato che non ci sia, nelle prime posizioni, Charles Leclerc. Diciannovesimo in qualifica, prenderà il via dalla corsia box. "Poiché il tempo per controllare la vettura di Charles era limitato, si è deciso di sostituire il retrotreno, in modo da poter svolgere un'indagine adeguata a Maranello: il pilota partirà dunque dalla pit lane". Questo il comunicato rilasciato dalla Ferrari stamane. Dunque, non si è capito il motivo per cui Leclerc abbia faticato così tanto nella qualifica. Sulla sua monoposto sono state sostituiti anche il cambio, la centralina e la batteria. Non è sfuggito dalla penalità Pierre Gasly. Il francese della Alpine-Renault aveva ostacolato nel corso della qualifica sia Sainz sia Verstappen. Distrazione sua e del team che non gli ha segnalato adeguatamente chi arrivava alle sue spalle velocemente. Gasly aveva colto nel Q3 il quarto tempo, sua miglior prestazione stagionale, ma sarà costretto a partire decimo. Salgono così in seconda fila Lewis Hamilton (con un grande Lando Norris), in terza Esteban Ocon (con Lance Stroll) e in quarta Fernando Alonso (con il sorprendente Nico Hulkenberg).