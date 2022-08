GP Spa, prove libere 1: Ferrari davanti, ma Leclerc partirà dall'ultima fila con Verstappen per cambio del motore

Una pioggia di penalità a Spa, ma anche pioggia vera, come da tradizione nelle Ardenne. Parecchi team hanno deciso di cambiare parti delle loro power unit se non tutto il motore nel weekend del GP del Belgio. Nella mattinata si era appreso che Charles Leclerc partirà dall'ultima fila per avere deciso di montare il quinto motore stagionale, dotato di maggior potenza, ma anche Max Verstappen subirà la medesima sorte. L'olandese della Red Bull partirà così dal fondo assieme a Leclerc. Pure l'Alpine-Renault di Esteban Ocon farà la stessa cosa e quindi anche il francese sarà in ultima o penultima fila. Si vedrà. Soggetti a probabili penalità Valtteri Bottas, Lando Norris e Mick Schumacher per la sostituzione di alcune parti. Ma probabilmente se ne aggiungeranno altri.

Audi entrerà in Formula 1 dal 2026





Davanti a questa situazione, che sconvolgerà l'esito della qualifica di sabato, nel primo turno libero la Ferrari ha dettato il passo con Carlos Sainz leader in 1'46"538 davanti al compagno di squadra, 1'46"607. Tra loro una differenza di 69 millesimi. Max Verstappen è terzo con la Red Bull-Honda in 1'46"755 mentre la Mercedes è quarta con George Russell, ma a 8 decimi e mezzo dalla vetta. Sorpresa al quinto posto per la Aston Martin-Mercedes di Lance Stroll e per la sesta piazza della Williams-Mercedes di Alexander Albon. Daniel Ricciardo, che ha ricevuto il ben servito dalla McLaren 24 ore fa, è settimo mentre Lewis Hamilton è nono.



Da segnalare problemi per l'Alpine di Ocon, la Sauber Alfa Romeo-Ferrari di Valtteri Bottas, rimasti ai box, e per la Haas-Ferrari di Kevin Magnussen, fermatasi nella discesa che porta all'Eau Rouge e costringendo la direzione gara ad esporre la bandiera rossa. Sulla Alpha Tauri-Honda di Pierre Gasly è salito per la prima volta in un evento ufficiale F1 Liam Lawson, neozelandese pilota di F2 e parte del programma Junior Red Bull.



Venerdì 26 agosto 2022, libere 1



1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'46"538 - 16 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'46"607 - 16

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'46"755 - 10

4 - George Russell (Mercedes) - 1'47"396 - 13

5 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'47"437 - 13

6 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'47"835 - 15

7 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'48"081 - 14

8 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'48"310 - 17

9 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'48"420 - 10

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'48"474 - 13

11 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'48"485 - 13

12 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Mercedes) - 1'48"672 - 16

13 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'49"470 - 15

14 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'49"664 - 17

15 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'49"813 - 12

16 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'50"315 - 5

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'50"982 - 9

18 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'51"259 - 15

19 - Liam Lawson (Alpha Tauri-Honda) - 1'52"065 - 14

20 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - no time - 2