Live F1, GP Stiria in diretta: Hamilton tranquillo al comando, Bottas insegue Verstappen

Giovinazzi ha montato le soft per tentare la risalita in zona punti mentre anche Ricciardo ha giocato le carte delle soft

Sempre Hamilton davanti con 5" su Verstappen che a sua volta ha 6"7 su Bottas. Quarto solitario Albon, poi Ricciardo, Stroll, Perez Sainz Raikkonen (senza pit) Norris Gasly Kvyat Giovinazzi Magnussen Grosjean Latifi e Russell

40° giro - Perez dopo il pit-stop dove monta le medie, come Norris, duella con Sainz e si prende il sesto posto.

Amareggiato Leclerc per l'incidente causato con Vettel: «Ho chiesto scusa a Vettel. Sono deluso di come mi sono comportato, oggi non sono stato assolutamente bravo, devo essere onesto", ha detto ai microfoni di Skysport. "Oggi c'era opportunità per fare bene. È tutta colpa mia, mi prendo la responsabilità, mi spiace tantissimo per il team che ha lavorato tanto per portarci avanti. Avevo tanta voglia di far bene, forse troppa voglia di far bene. Avrei dovuto pensare di più al momento del sorpasso, era Seb il mio compagno di squadra. Oggi è tutta colpa mia».

Intanto Vettel dopo l'incidente causato da Leclerc e che ha costretto entrambi al ritiro, ha dichiarato: «Ero in lotta con altre due macchine in curva 3. Charles ha preso l'interno, non mi aspettavo provasse lì il sorpasso, non credo ci fosse spazio. Peccato sia successo qualcosa che avremmo dovuto evitare. Non avrei potuto fare nulla, cercavo di guidare nel modo più tranquillo possibile, poi mi son ritrovato un danno alla macchina e mi sono ritirato. Non abbiamo potuto provare il passo gara, la macchina dava buone sensazioni al venerdì, ma ieri con la pioggia abbiamo preso la strada sbagliata. Con gli aggiornamenti mi sarebbe piaciuto fare la gara...».

Ricciardo tiene bene il quarto posto con la Renault, senza ancora aver fatto il pit-stop

35° giro - Cambio gomme per Albon (medie) mentre Hamilton tiene 5" di vantaggio su Verstappen che ha sua volta ha ben 8" su Bottas. La strategia per il finlandese non è stata delle migliori

33° giro - Pit stop per Stroll, Sainz e Bottas, tutti e tre montano pneumatici medi

30° giro - Bottas precede di 10" Hamilton e di 15"3 Verstappen, a 24" sempre quarto Albon, quinto a 28" Sainz che si vede minacciato da Ricciardo. Poco lontano Stroll e Perez, chiudono la top 10 Norris e Kvyat. Giovinazzi sale 11esimo

27° giro - Pit per Hamilton che monta Pirelli medie, in testa passa così Bottas. Ritiro per Ocon che entra lentamente ai box con la sua Renault

24° giro - Pit per Verstappen che monta gomme medie. Ai box anche Gasly che riparte con le hard

20° giro - Hamilton aumenta a 5" il vantaggio su Verstappen mentre Bottas si porta a 2" dall'olandese. Tranquillo quarto rimane Albon, Giovinazzi è 13° a 1"7 da Kvyat

18° giro - Ricciardo riesce a superare Ocon e va in sesta posizione ed ora le Renault devono guardarsi dalle veloci Racing Point

17° giro - Ricciardo va all'attacco del compagno di squadra Ocon, ma il francese resiste e i due piloti Renault rischiano il contatto. Stroll supera bene Gasly per l'ottava posizione

15° giro - Hamilton sembra imprendibile e si porta a +3" su Verstappen + 6"6 Bottas +18" Albon, + 20" Sainz poi Ocon Ricciardo Gasly Stroll Perez Norris Kvyat Giovinazzi Grosjean Raikkonen Magnussen Latifi Russell

Gran rimonta di Perez che supera Norris per la decima posizione. Il messicano è partito 17esimo

10° giro - Albon ha superato Sainz e sale quarto, Hamilton porta a 2"5 il vantaggio su Verstappen

6° giro - Hamilton +1"9 Verstappen +6"4 Bottas +9" Sainz poi Albon Ocon Ricciardo Gasly Stroll Norris Perez Kvyat Magnussen Giovinazzi Grosjean Latifi Raikkonen Russell che ha fatto una passeggiata nella ghiaia



VETTEL: "I was very surprised. I had the inside and wasn’t expecting Charles to try something. I was taking it easy as it was busy all around us. "The car felt a lot better so it is a shame we don’t have the chance to test the race pace and our upgrades"#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/sZRuSNlLXt — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

Dopo qualche giro di safety-car, la gara riparte e Hamilton allunga su Verstappen mentre Bottas supera Sainz e sale terzo

Vettel si ritira, Leclerc cambia il muso, ma dopo 1 giro si ritira. Un vero disastro quello combinato da Leclerc

Incredibile Leclerc che tenta una frenata assurda e colpisce Vettel, entrambe le Ferrari ai box



Partenza perfetta di Hamilton mentre Sainz attacca Verstappen, ma l'olandese tiene duro

Concluso il giro di ricognizione, pronti alla partenza

Con le gomme medie sono Ricciardo, Vettel, Kvyat Raikkonen, Latifi e Giovinazzi. Tutti gli altri con le Pirelli soft

Come nello scorso GP di Austria, anche oggi per il GP della Stiria i piloti prima di salire in macchina si sono inginocchiati in onore del Black Lives Matter

Mancano pochi minuti al via del secondo GP stagionale. Temperatura aria, 19.8°, temperatura asfalto 39.6°. Dai box partirà Grosjean dopo che sulla sua Haas è stata sostituita la pompa dell'acqua

Come domenica scorsa, in prima fila sul circuito di Spielberg per il GP della Stiria, troviamo una Mercedes e una Red Bull-Honda. Cambia, però, il pilota della W11 che non è Valtteri Bottas, relegato in quarta posizione, ma Lewis Hamilton, protagonista sabato di una pole da extra terrestre sotto la pioggia. Verstappen domenica scorsa non era stato troppo efficace al via, accodandosi al rivale finlandese, ma oggi cercherà di inventarsi qualcosa di meglio, sperando anche nella spinta del motore Honda grazie al lavoro di questi giorni dei tecnici giapponesi. Però, considerando che le condizioni meteo sono simili a quelle di domenica scorsa, le Mercedes potrebbero nuovamente recitare il ruolo di protagoniste assolute. Bottas non dovrebbe avere problemi nel liberarsi nei primi giri dello splendido Carlos Sainz, terzo in qualifica con una McLaren-Renault che ancora non è al livello della W11, ma sarà più dura avere ragione della Red Bull dell'olandese. C'è curiosità anche per la prestazione della Renault, ottima quinta con Esteban Ocon e ottava con Daniel Ricciardo. Lando Norris, terzo nel GP di Austria, in qualifica era risultato sesto, ma partirà nono per una penalità rimediata nelle prove libere. E la Ferrari invece, riuscirà a ripetere il miracolo di domenica scorsa, quando Charles Leclerc ha rimontato fino al secondo posto grazie, più che altro, alle disgrazie altrui? Sarà interessante vedere se l'affidabilità sarà nuovamente il punto debole di molte squadre (ben nove ritiri domenica scorsa), ma questa volta il giovane monegasco parte dalla settima fila e per lui si annuncia una gara complicata. Undicesimo in qualifica, Leclerc è stato penalizzato di tre posizioni per avere ostacolato Daniil Kvyat e dunque si ritrova quattordicesimo. E' andato meglio Sebastian Vettel, decimo, che partirà dalla quinta fila puntando ad incamerare punti.

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA