Doppietta Italia nella 25 km ai campionati europei di nuoto in acque libere, in corso a Belgrado. L'oro è andato a Dario Verani, secondo posto e medaglia d'argento per Matteo Furlan. Terzo il francese Axel Reymond. Poco dopo, ad aggiungersi ai festeggiamenti è stata anche Barbara Pozzobon, oro nella gara femminile. Secondo posto per la tedesca Lea Boy, bronzo per la spagnola Candela Sanchez Loro.