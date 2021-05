Europei Budapest 2021, super Quadarella è medaglia d'oro nei 1500 stile. Caramignoli bronzo

Ancora una medaglia d'oro, per gli azzurri impegnati agli Europei di nuoto a Budapest. A salire sul gradino più alto del podio è ancora una volta Simona Quadarella, che lo conquista per la seconda volta a Budapest. Mentre, se si considerano le competizioni europee, si tratta del suo quinto oro. Un successo meritato, per lei, che si è imposta su Anastasia Kirpichnikova con un vantaggio di 6"88. Medaglia d'argento, quindi per la russa di Asbest, mentre il bronzo è di Martina Rita Caramignoli, che con un tempo di 15’53″59 si è aggiudicata il 3° gradino del podio.

APPROFONDIMENTI NUOTO Europei Budapest 2021, Detti e Paltrinieri in finale: alle 18... NUOTO Europei Budapest 2021, Federica Pellegrini è medaglia... NUOTO Europei Budapest 2021, Federica Pellegrini nel pomeriggio per la... L'INTERVISTA Simona Quadarella medaglia d'oro a Budapest: «Per chi... BUDAPEST 2021 Europei Nuoto Budapest 2021, oro per Simona Quadarella: la romana si...

** ORO di Simona Quadarella nei suoi 1500 stile. La 22enne romana non ha rivali, conferma il titolo del 2018. È il suo secondo oro qui a Budapest.

Buono pure il crono (15'53"59), una ottima indicazione per Tokyo.

Simona regina (bis) d'Europa!@SkySport

(📸 Staccioli/Inside DBM) pic.twitter.com/lkA1Gs9T7Z — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) May 21, 2021

«L'obiettivo era portare a casa un altro oro - ha dichiarato appena uscita di vasca Simona Quadarella - confermarmi campionessa europea, e ci sono riuscita. Mi è venuto anche un pò da piangere per la contentezza. È vero che speravo di fare un pò meglio nel crono, ma va bene così», così l'azzurra ai microfoni di Rai Sport.

Europei Budapest 2021, Quadarella è medaglia d'oro negli 800 stile libero: i risultati

Un trionfo annunciato, secondo alcuni, quello di Simona Quadarella: dopo l'oro negli 800, l'azzurra era infatti favorita anche nei 1500. Più in difficoltà, invece, l'altra azzurra. Che per imporsi sulla rivale - l'ungherese Viktoria Mihalyvari - ha dovuto faticare non poco alla Duna Arena di Budapest: «Non volevo tornare a casa a mani vuote - ha dichiarato -. Il tempo è stato così così ma in acqua ho dato tutto e alla fine ero morta anche se sono riuscita a resistere al ritorno della ungherese, Sono davvero contenta di questo risultato, che arriva a sette anni dall'ultimo bronzo europeo. Martedì compio 30 anni, mi sono fatta un bel regalo», queste le parole della reatina.

Europei Budapest 2021, Federica Pellegrini è medaglia d'argento nei 200 metri stile libero