Europei atletica, Zaynab Dosso in finale nei 100m donne: nuovo record italiano, 11.01

Vola Zaynab Dosso nelle semifinali dei 100 metri femminili agli Europei di atletica in corso allo Stadio Olimpico di Roma. La velocista azzurra conquista la finale chiudendo al secondo posto dietro la lussemburghese Patrizia van der Weken (prima in 11.00) e scrive il nuovo record nazionale: 11.01, un centesimo in meno del suo vecchio primato.

L'azzurra Dosso punta l'oro

Per la ragazza nata in Costa d'Avorio ma divenuta a dieci anni emiliana acquisita, è l'ennesimo passo in avanti di una carriera che è decollata negli ultimi due anni, col bronzo europeo nella 4x100 a Monaco 2022 e il bronzo mondiale indoor a Glasgow marzo scorso. Zaynab oggi è partita benissimo, mantenendo la vetta fino agli ultimi venti metri, in cui la van der Meken è riuscita a mettere un pezzettino di volto davanti all'azzurra. Questa Dosso però ha le carte in regola per vincere l'oro nella finale di stasera (ore 22.53) o perlomeno di scendere sotto gli 11 secondi.