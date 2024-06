Europei di atletica, Yeman Crippa conquista l'oro nella mezza maratona. Record storico di medaglie (13)

Yeman Crippa conquista l'oro nella mezza maratona agli europei di atletica a Roma.

Marcell Jacobs oro nei 100m, argento per Ali: show azzurro agli Europei di atletica

Con questo doppio successo le medaglie italiane agli europei di atletica di Roma salgono a 12 in totale. «Ero straemozionato di correre qui a Roma, sono molto contento. Riconfermare l'oro è stato tosto, ora si va avanti e spero in una grande prestazione anche alle Olimpiadi», ha commentato a caldo Crippa.

Cresce l'entusiasmo per i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 con l'Italia già a quota 13 medaglie, di cui 7 ori, 5 argenti e 1 bronzo. I campioni della nazionale azzurra hanno conquistato lo Stadio Olimpico nelle prime due notti degli Europei, che resteranno per sempre impresse nella storia dell'atletica italiana. E stamattina è arrivata un'altra doppietta oro-argento tutta azzurra nella mezza maratona grazie a Yeman Crippa e Pietro Riva, che vale anche il titolo a squadre. Inoltre per consentire ai giovani di partecipare all'evento è attiva una promozione a loro dedicata: gli Under 18 e i loro accompagnatori possono acquistare i biglietti di Curve e Distinti a 5 euro per le restanti quattro sessioni serali in programma. Continua anche la promozione «Last Call» su tutti gli altri biglietti e abbonamenti, in vendita con prezzi scontati del 40%.

«Agli Europei di Roma una giornata speciale: Francesco Fortunato, bronzo passo dopo passo senza mai staccarsi da terra; Mattia Furlani, allungando il passo in un solo salto d'argento; Leonardo Fabbri d'oro, liberandosi di ogni peso, lontano, lontano; Lorenzo Simonelli, superando ogni ostacolo, come nessun altro; Jacobs rifacendo pace con l'oro, correndo... correndo, sostituendo il vento, quasi per mano con Chituru Ali. Erano quattro, son diventate dieci. Sono le medaglie dell'atletica italiana di questi Europei. Viva l'Italia del merito». Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, pubblicate sul proprio account X in merito alla giornata in cui l'Italia ha conquistato ben sei medaglie agli europei di atletica di Roma 2024.