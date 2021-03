Euroindoor, Nedasekau beffa Tamberi all'ultimo salto: Gimbo è d'argento

Si è dipinto i capelli di biondo platino, ha indossato due scarpe diverse e ha persino rinunciato alla barba a metà, ma a metà della domenica conclusiva dell’Europeo indoor di Torun Gianmarco Tamberi ha dovuto abdicare dal trono continentale del salto in alto. Il marchigiano è salito a quota 2.35, eguagliando il suo primato stagionale, ma non è riuscito a difendere il titolo conquistato due anni fa a Glasgow. Due centimetri più in alto rispetto all’azzurro ha infatti saltato il bielorusso Maksim Nedasekau, il quale sembrava spacciato a 2.35, quota alla quale dopo i primi due errori ha rinunciato, conservando l’ultimo salto per i 2.37. A questa misura il bielorusso ha superato l’asticella, mentre Tamberi ha commesso tre errori. L’argento del saltatore è il secondo metallo per l’Italia agli Euroindoor dopo l’oro di Marcel Jacobs nei 60 metri.

Ultimo aggiornamento: 13:44

