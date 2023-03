Europei indoor, Ceccarelli-Jacobs, doppietta azzurra sui 60 metri

Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 60 metri degli Euroindoor a Istanbul, correndo in 6'48. Argento a Marcell Jacobs, campione uscente, in 6'50. Nel salto triplo Dariya Derkach ha conquistato l'argento con la misura di 14,20 metri, seconda solo alla turca Tugba Danismaz con 14,31. La doppietta azzurra porta a quattro le medaglie italiane finora conquistate negli Europei indoor.

Ceccarelli: «Ancora non ci credo»

«Non so cosa dire, davvero, sembro monotono a dire che non me l'aspettavo ma è così». Così, dai microfoni di RaiSport, Samuele Ceccarelli dopo aver vinto l'oro nei 60 emtri agli Euroindoor di Istanbul, davanti a Marcell Jacobs. «È una bella soddisfazione - dice - credo sia scontato dirlo, ero alla mia prima competizione importante e ho vinto. Mi sono un pò irrigidito, c'erano delle aspettative su di me, ma poi ho cercato di stare il più rilassato possibile, e ho pensato che stavo correndo contro me stesso. Non sembro emozionato? Può darsi che io sia adrenalinico, ma sul podio penso che verrà fuori un pò più di emotività».