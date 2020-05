E' morto a 84 anni l'ex velocista statunitense Bobby Joe Morrow

È morto a 84 anni a San Benito, in Texas, l'ex velocista statunitense Bobby Joe Morrow, vincitore alle Olimpiadi di Melbourne, nel 1956, di tre medaglie d'oro nei 100, 200 e 4x100 metri, eguagliando il record del connazionale Jesse Owens, impresa compiuta in seguito da Carl Lewis (medaglia d'oro anche nel salto in lungo nel 1984), e dal giamaicano Usain Bolt. Nel 1956, Morrow fu nominato sportivo dell'anno dalla rivista Sports Illustrated, davanti al giocatore di baseball Mickey Mantle e al pugile Floyd Patterson. Si ritirò dall'atletica leggera nel 1958, prima di fare un breve ritorno nel 1960 per tentare invano di qualificarsi per le Olimpiadi di Roma Ultimo aggiornamento: 13:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA