Dynamo Camp con il Giro, la onlus che aiuta i bimbi malati gravi

Insieme e al fianco del Giro d’Italia in Veneto ci sarà Dynamo camp, la onlus che da 14 anni offre a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche e alle loro famiglie, programmi di Terapia Ricreativa, volti allo svago e al divertimento. La "mission" di Dynamo camp è il diritto alla felicità dei bambini e alla normalità delle loro famiglie.

La onlus ospita bambini e ragazzi a Limestre in provincia di Pistoia Oasi Dynamo affiliata WWF e strutturata appositamente per consentire esperienze emozionanti e sfidanti per i bambini. Si tratta di bambini che trascorrono lungo tempo in ospedale o si trovano a convivere con una grave malattia cronica e al Camp si riappropriano della propria infanzia. Coi Dynamo Programs, inoltre, la Onlus porta le proprie attività in ospedali, associazioni e case famiglia in città di tutta Italia, dove raggiunge bambini e familiari. Come il Giro, coi Dynamo Programs Dynamo è una realtà itinerante in Italia per portare emozione e felicità.

Dynamo Camp e il Veneto

Fin dall’anno di apertura nel 2007, il Camp ospita bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, grazie alla collaborazione con l’A.V.I.S.B. Associazione Veneto idrocefalo e spina Bifida, ABEO Associazione Bambino Emopatico e Oncologico di Verona e Associazione Il Volo di Padova. Nella regione sono presenti volontari, ambasciatori e sostenitori: persone che donano il proprio tempo e che contribuiscono a far conoscere e raccogliere fondi per il progetto.

Dynamo Camp e il Giro 2020

E per portare lo spirito Dynamo “in giro”, la Onlus ha scelto proprio l’attività che per prima, nel 2010, ha iniziato a essere itinerante: Radio Dynamo. Come in ogni altra tappa del Giro d’Italia, Radio Dynamo è presente anche in Veneto, gestendo l’attività da remoto, coinvolgendo bambini con gravi patologie con la sfida di creare piccoli programmi radiofonici e facendo sperimentare cosa significa essere uno speaker o un deejay, facendo godere di un’attività difficilmente provata prima e facendo acquisire attraverso di essa fiducia nelle proprie capacità. Con i bambini Dynamo in Veneto, Radio Dynamo ha creato spot box sul tema bicicletta, che sono stati trasmessi dai microfoni di Radio 2 in occasione del progetto BiciScuola. Radio 2, inoltre, trasmetterà nelle tappe di Monselice e Valdobbiadene anche uno spot istituzionale con le voci dei bambini di Dynamo Camp.

Nella Regione, durante il Giro d’Italia, sono presenti ambasciatori e volontari, persone che donano il proprio tempo, intelligenza e cuore a Dynamo Camp.

