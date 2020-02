Si fa chiamare Mondo, che in fin dei conti è ciò che vuole conquistare. E partire dai record è tutto sommato un bel cominciare. Armand Duplantis è l’uomo nuovo dell’atletica internazionale, un personaggio di cui la vecchia Iaaf - ora World Athletics - ha bisogno come l’aria per rilanciarsi a livello di appeal nel faticoso post Usain Bolt. Mondo è l’uomo volante, quello cui basta un’asta per sfiorare il cielo. È l’atleta con la febbre del sabato pomeriggio. Una... Ultimo aggiornamento: 10:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA