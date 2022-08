Djokovic, niente Us Open: «Non potrò andare a New York»

Con una storia su Instagram Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà agli Us Open, al via dalla prossima settimana. «Non potrò andare a New York per gli Us Open - ha scritto il serbo - auguro buona fortuna agli altri giocatori». Il motivo del forfait è legato alle norme anticovid vigenti negli States dove le autorità hanno confermato l'obbligo vaccinale per gli stranieri e, come noto, Djokovic non è vaccinato contro il covid.

Novak Djokovic ha annunciato il suo forfait agli Us Open a poche ore dal sorteggio dei tabelloni. «Purtroppo questa volta non potrò recarmi a New York per gli US Open - si legge sui suoi profili social ufficiali - In bocca al lupo ai miei compagni giocatori! Mi manterrò in buona forma e in uno stato d'animo positivo aspettando di poter riprendere a competere». Il serbo ha sperato fino all'ultimo momento in una modifica delle misure sanitarie statunitensi che prevedono la vaccinazione contro il Covid-19 per l'ingresso in territorio americano.