Djokovic, tremore incontrollabile: non riesce a tenere ferma la mano. «Non è bello soffrire così in campo»

C'è preoccupazione intorno a Novak Djokovic.

Il campione serbo, vincitore di 24 Slam, dopo l'eliminazione precoce al terzo turno a Roma è uscito in semifinale all'Atp 250 di Ginevra, battuto in tre set dal ceco Tomas Machac, numero 44 del mondo. Ma l'allarme è sia per le condizioni atletiche del tennista, 37 anni compiuti il 22 maggio, sia per dei tremori durante un cambio di campo il cui video è diventato poi virale sui social.

Djoko en hypo ? Retour des tremblements pour le Serbe 😬 pic.twitter.com/GcT1pTo4wW — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 24, 2024

Nelle immagini si vede Nole che si porta la borraccia alla bocca per bere e la sua mano destra trema vistosamente. Probabilmente nervosismo misto a sforzo fisico, un segnale evidente delle difficoltà che il serbo sta incontrando nel tornare ai suoi livelli, mai visti in questo 2024. Nella semifinale di Ginevra, Djokovic era avanti 4-1 nel primo set, poi ha perso cinque game di fila e ha perso il primo set. Nel secondo si è riscattato con un netto 6-0 in mezz'ora, ma nel terzo è crollato e ha perso 6-1.

La sconfitta con Machac segue quella con Tabilo al secondo turno di Roma, quella con Ruud in semifinale a Montecarlo e quella con Nardi al secondo turno di Indian Wells. Risultati che hanno fatto avvicinare Jannik Sinner al primo posto del ranking Atp con il sorpasso che potrebbe arrivare al Roland Garros.

Djokovic: «Non è bello soffrire così in campo»

«Certo che sono preoccupato – ha detto Nole dopo il match –. Quest'anno non ho giocato per niente bene, a parte qualche partita qua e là. Le cose sono quelle che sono, non mi vedo come il favorito a Parigi. Cercherò di prendere le partite una dopo l'altra. Oggi è stata dura, ho avuto delle sensazioni orribili durante la prima parte della partita. Non voglio togliere alcun merito a Tomas, che ha meritato la vittoria, ma non so cosa pensare di questa partita. Preferisco dimenticarla. Non so nemmeno come ho fatto a vincere il secondo set. Speravo di giocare più di una partita quando sono venuto qui, e ne ho giocate tre. Ma vorrei potermi sentire meglio, non è bello soffrire così in campo. È difficile concentrarsi sul tennis quando hai altro in mente. Spero solo di essere pronto e in buona salute per il Roland Garros».