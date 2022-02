Djokovic torna in campo a Dubai: «Accoglienza buona, non come in Australia...»

«Ci sono state molte emozioni dopo il mio ritorno dall'Australia, mi è servito un po' di tempo per riflettere e per riposarmi mentalmente. Poi, una volta ripreso non vedevo l'ora di giocare a tennis e tornare a competere»; sono le parole di Novak Djokovic pronto al ritorno in campo negli Emirati Arabi per il Dubai Tennis Championships. «Come mi hanno accolto gli altri giocatori qui a Dubai? Finora qui la maggior parte di quelli che ho visto, non ne ho visto molti, sono stati positivi e accoglienti. Non posso dire che fosse così in Australia. Era un po' strano. Ma qui va bene finora», prosegue il tennista serbo.

Infine Djokovic chiarisce la vicenda del test Covid effettuato il 16 dicembre. «Si è speculato tanto sulla validità dei test. Quello che posso dire ora è quello che ho detto alla Bbc: che non sono un esperto. Ho fatto negli ultimi due anni, come probabilmente chiunque altro nel tour, tanti test Pcr, test antigenici rapidi. Non sono in grado di capire come vengono elaborati e registrati questi test. Sono contento che l'Istituto per la salute pubblica in Serbia sia uscito pubblicamente e abbia convalidato quei test. Questo è tutto ciò che posso dire. Non sono nella posizione, né sono un esperto, per entrare più nel dettaglio».