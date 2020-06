Djokovic positivo al coronavirus: contagio all'Adria Tour, il torneo che aveva ideato

Novak Djokovic è risultato positivo al test del coronavirus. Ne ha dato notizia l'agenzia Tanjug. Da giorni è nella bufera il torneo esibizione di tennis organizzato dal campione in Serbia e Croazia in barba alla pandemia di coronavirus ancora in corso anche nei Balcani. L’Adria Tour si è giocato davanti a spalti gremiti di pubblico e di fatto senza alcun tipo di precauzioni per i giocatori e i loro staff. Prima di Djokovic anche il bulgaro Grigor Dimitrov e il croato Borna Coric erano stati contagiati. Anche Marco Panichi, preparatore fisico di Djokovic e Kristijan Groh, allenatore di Dimitrov sono stati contagiati. Il numero 1 del mondo nelle scorse settimane aveva fatto discutere perché aveva dichiarato di essere contrario a fare il vaccino anche se fosse diventato obbligatorio per viaggiare.

Coronavirus, anche Coric e Troicki positivi: l’Adria Tour di Djokovic accusato di aver innescato un focolaio



Djokovic all'Adria Tour per il punto con un bimbo

Ultimo aggiornamento: 14:45

