Australian Open, Djokovic escluso: ecco come cambia il tabellone

Trema il tabellone degli Australian Open. Lo scossone mediatico della storia Djokovic avrà, infatti, ripercussioni sui match degli Australian Open. La decisione di annullare il visto alla testa di serie n.1 agli Australian Open, potrebbe, infatti, in caso di forfait del serbo, rivoluzionare il tabellone. Secondo il regolamento ufficiale in caso di ritiro di un giocatore compreso tra la testa di serie numero 1 e la 4, la testa di serie numero 5 viene spostato nella posizione vuota. A prendere il posto di Djokovic dunque nella parte alta del tabellone della prima prova stagionale dello Slam sarebbe il russo Andrey Rublev, nella stessa parte del tabellone ci sono gli azzurri Berrettini, Sonego e Fognini. Il resto della griglia degli Australian Open andrebbe a scalare: la 17esima testa di serie, Gael Monfils, prenderebbe il posto della quinta, la prima non testa di serie occupa il vuoto lasciato dalla 17esima e un lucky loser completerebbe il quadro. Il tabellone sorteggiato prevede per Rublev l'esordio contro Gianluca Mager, in caso di addio di Djokovic sarebbe il francese Monfils l'avversario dell'azzurro.

APPROFONDIMENTI MELBOURNE Djokovic verso l'espulsione: annullato il visto, rischia 3 anni... TENNIS Australian Open, Tsitsipas: «Djokovic fa passare gli altri come... TENNIS Tsitsipas si prepara per l'Australian Open e attacca Djokovic SPORT Djokovic potrà giocare primo turno Austalian Open