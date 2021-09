Us Open, Djokovic sfida ai quarti Berrettini: «Se Matteo serve bene, sarà dura»

Sale l'attesa per la sfida tra Djokovic e Berrettini. Prosegue il suo cammino agli Us Open il n.1 del mondo Novak Djokovic, il tennista serbo negli ottavi ha superato il 20enne statunitense Jenson Brooksby, n.99 del mondo, col punteggio di 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 ed ora se la vedrà con Matteo Berrettini battuto quest'anno nella finale di Wimbledon e nei quarti del Roland Garros. «Berrettini è il martello del tennis, è stabilmente nella top ten. Se serve bene, è un duro. Giocheremo il terzo Grande Slam di fila uno contro l'altro, speriamo che il risultato sia lo stesso dei due precedenti», ha sottolineato Djokovic che in caso di successo sul cemento di Flushing Meadows, torneo che ha già vinto nel 2011, 2015 e 2018, realizzerà il Grande Slam, ovvero vincere nella stessa stagione i 4 principali tornei: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open.

