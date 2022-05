Roland Garros diretta Rublev-Sinner, primo set 1-5: doppio break per Jannik

Diretta Sinner-Rublev. L'italiano torna in campo al Roland Garros e trova di fronte il russo, numero 7 nel torneo. L'obiettivo è raggiungere i quarti di finale del Grande Slam francese per la seconda volta in carriera. L'altoatesino è l'ultimo italiano rimasto in gara nel singolare maschile. Jannik ha già battuto due volte Rublev sulla terra: a Barcellona nel 2021 e a Montecarlo quest'anno. Il vincitore del match se la vedrà con chi avrà la meglio tra Cilic e Medvedev.

Diretta Rublev-Sinner

Primo set

1-5 - Secondo break per Sinner, che sfrutta il momento del match favorevole e ancora una volta mette in difficoltà il russo con i cambi di direzione improvvisi. L'altoatesino si porta a un game dal primo set.

1-4 - Sinner tiene ancora la battuta, stavolta con qualche difficoltà in più. Sul 40-0 concede due punti a Rublev, poi chiude il game con autorità.

1-3 - Primo squillo di Rublev, che reagisce alla partenza sprint di Sinner e riesce a rompere il ghiaccio.

0-3 - Senza storia il terzo game, tenuto a zero da Sinner.

0-2 - Sinner cerca subito il break e prova a colpire Rublev sul rovescio, conquistando due punti preziosi. Sul 30 pari il russo trova l'ace, poi l'azzurro pareggia con un gran dritto in risposta e trova anche il vantaggio. Jannik non spreca l'occasione e, colpendo ancora sul rovescio dell'avversario, trova il break.

0-1 - Batte Sinner, che parte bene. Si porta senza difficoltà sul 40-0. Regala un punto con un doppio fallo, poi chiude il game.

I risultati di oggi

La grande sorpresa del lunedì è la sconfitta di Tsitsipas, che ha perso 3-1 contro il danese Rune, numero 40 nel seeding del torneo. Rispetta i pronostici invece Rudd, che batte Hurckacz in quattro set. Saluta il torneo la Giorgi, che perde 2-0 contro la russa Kasatkina. Domani alle 12 il match della Trevisan.