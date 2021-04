Sinner-Bautista Agut diretta: allo spagnolo il primo set (7-5), nel secondo 2-2

Semifinale Miami Open: Sinner affronta Bautista Agut

- dopo aver mandato un dritto a testa sulla rete nel corso del game. Sulla rete anche un rovescio di Sinner

- 2-1 Errore di Bautista che regala il game a Sinner: il rovescio va fuori

- 1-1 Sinner sbaglia la volée

- 1-0 Sinner risponde a tono alle battute di Bautista, che manda la palla fuori

Primo set

- 5-7 Bautista si aggiudica il primo set dopo 51 minuti giocati

- 5-6 Tutto da rifare per Sinner: palla contro la rete dopo un rovescio

- 5-5 Ancora Bautista, dopo un dritto fuori traiettoria di Sinner

- 5-4 Finalmente un Sinner grintoso, ancora avanti su Bautista. Stavolta nessun problema col servizio

- 4-4 Per la prima volta è Bautista a dover inseguire Sinner: qualche problema alla battuta, per lui

- 4-3 Sinner si fa più aggressivo e passa avanti dopo un errore

- 3-3 Sinner recupera l'avversario dopo uno scambio molto lungo

- 2-3 Bautista a segno di rovescio

- 3-1 Sinner subisce: sbagliato un dritto

- 1-2: Primo turno di servizio convicente per Sinner che chiude lasciando lo spagnolo a zero

- 2-0: Sinner si procura subito due occasioni per il controbreak ma non le trasforma. Bautista poi tiene il servizio

- 0-1: Jannik parte con il freno a mano e subisce subito il break

- Si comincia: Sinner al servizio

Al via la semifinale del Masters 1000 Miami: riflettori puntati sull'altoatesino Jannik Sinner, approdato per la prima volta in carriera alla semifinale del torneo. Nonostante la giovane età - 19 anni - Sinner ha giocato da protagonista a Miami, strappando da più di un collega delle parole di grande apprezzamento. «È come giocare con Nadal - ha dichiarato il kazako Bublik, dopo essere stato eliminato da Sinner al turno precedente - non è umano», ha concluso. Questa sera - dalle 19:00 - Sinner affronta Bautista Agut.