Diretta Jacobs finale dei 100 metri (ore 14.50): record europeo in semi con 9"94

È già un giorno storico per l'atletica leggera italiana questo primo agosto 2021. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Lamont Marcell Jacobs ha messo in moto la macchina del destino e le sue gambe, che hanno corso in 9 secondi e 84 centesimi la semifinale dei 100 metri, che gli vale un posto nella finale (mai nessun italiano ci era riuscito) e il record europeo.

Un tempo mostruoso, una qualificazione storica. 💥 Con 9⃣. 8⃣4⃣ Marcell #Jacobs si prende il primato europeo e la prima finale olimpica di un italiano nei 100 metri. 🇮🇹#ItaliaTeam #Tokyo2020 #Athletics @atleticaitalia pic.twitter.com/3Zjc1QOlhe — CONI (@Coninews) August 1, 2021

Il cammino verso la finale

È un giorno storico, si diceva, ma oggi potrebbe diventare persino leggendario. Quello di Jacobs è solo un finto ripescaggio: il suo tempo è il terzo assoluto delle tre semifinali, e i i due migliori sono arrivati nella sua stessa corsa. Fatto che, incredibilmente e inaspettatamente, inizia a far sentire l'odore di metallo sia all'italo-statunitense sia a tutto il movimento azzurro, che se una finale non l'aveva mai vista, figurarsi una medaglia. L'appuntamento con la storia, la leggenda o il mito che dir si voglia è alle 14.50 di oggi pomeriggio: e bisogna essere puntuali, perchè sia lui che gli altri potrebbero esser più veloci anche dello zapping.

Gli auguri della compagna

Prima della semifinale erano arrivati i graditissimi auguri della compagna Nicole Daza, da cui ha avuto recentemente il secondo e il terzo figlio a soli 26 anni, Anthony e Megan: «Ciao amore mio, volevamo mandarti un grosso in bocca al lupo. Sappiamo quanti sacrificio e impegno ci hai messo ogni giorno e noi siamo orgogliosi e fieri di te. Ricordati che per noi sei il nostro numero uno», le parole emozionate della signora Jacobs: chissa che non portino bene ancora una volta.