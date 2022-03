GP di Jeddah, la diretta: Leclerc e Verstappen, duello a distanza, Sainz terzo

35° giro - Magnussen risupera Alonso e subito dopo l'Alpine dello spagnolo rallenta per problemi al motore

Sorpasso di Alonso su Magnussen per la settima posizione

34° giro - La domanda è: riusciranno a non fare un secondo pit-stop chi è passato dalle medie alle dure?

Leclerc continua a realizzare super tempi nei vari settori, ma Verstappen risponde sempre. Il distacco oscilla sempre tra l'1"2 e l'1"7

APPROFONDIMENTI FOTO Formula 1, le foto del Gp di Jeddah FORMULA 1 Mick Schumacher, incidente a oltre 200 km/h a Jeddah. Poi la foto sui... FORMULA 1 Gp Arabia Saudita, Perez beffa Leclerc e Sainz: Red Bull in pole...

20 giri al termine, chi è partito con gomme dure ovvero Hamilton Magnussen e Hulkenberg, non ha ancora fatto il pit-stop

30° giro - Leclerc +1"6 Verstappen +5"2 Sainz +7"6 Perez +13"7 Russell che precede Hamilton

28° giro - Leclerc Verstappen Sainz Perez Russell Hamilton Magnussen Alonso Bottas e Ocon in top 10. Poi Ricciardo Norris Gasly Hulkenberg Stroll Albon Zhou

Le McLaren di Ricciardo e Norris superano Hulkenberg e avvicinano la top 10

Siamo a metà gara, Leclerc ha 1"1 di vantaggio su Verstappen, mentre Sainz è a 4"1

25° giro - Battaglia per l'11esimo posto tra Ricciardo Hulkenberg Norris Gasly e Zhou

Verstappen segna il giro più veloce ma rimane a 1"3 da Leclerc

24° giro - Bella staccata alla prima curva di Hamilton su Magnussen che sale sesto

23° giro - Duello Magnussen-Hamilton che si superano un paio di volte ma ad averla vinta è il danese

22° giro - Leclerc spinge fortissimo e segna il giro più veloce aumentando a 1"5 il vantaggio su Verstappen

Non hanno fatto pit-stop Magnussen Hamilton e Hulkenberg che erano partiti con le dure

21° giro - Leclerc Verstappen Sainz Perez Russell Magnussen Hamilton Alonso Hulkenberg Bottas Ocon Ricciardo Norris Gasly Zhou Stroll Albon

La corsa riparte, Leclerc tiene bene a bada Verstappen che provava a infastidirlo, Perez cede la terza posizione a Sainz per quanto spiegato prima

Sainz quando è uscito dai box dopo il pit-stop era leggermente davanti a Perez (come dimostra la linea bianca appositamente posizionata sull'asfalto), ma il messicano ha comunque passato il pilota Ferrari. La manovra è ora sotto investigazione

Pit-stop sfortunato per Zhou (cambio del carrello che solleva la macchina) che paga una decina di secondi per due penalità

Leclerc comanda in regime di safety-car davanti a Verstappen Perez Sainz Russell Magnussen Hamilton Alonso Hulkenberg Bottas Ocon Ricciardo Norris Gasly Zhou Stroll Albon

Entra la safety-car, situazione perfetta per Leclerc che dopo il pit-stop si ritrova in testa

16° giro - Pit-stop per Leclerc Verstappen Sainz Russell Alonso Bottas Ocon Norris Zhou

Incidente di Latifi che sbatte contro il muro, virtual safety car

15° giro - Pit-stop per Perez che monta gomme dure e rientra dietro a Russell. Ai box anche Gasly, gomme dure

Il ritmo di Hamilton è eccellente ora che le gomme dure sono andate in temperatura. Il pilota Mercedes ha superato Gasly per il decimo posto

Pit-stop per Albon e Stroll che ripartono con gomme dure

13° giro - Bottas attacca Ocon e lo passa. Il duello tra i piloti Alpine ha favorito gli inseguitori

Il team Alpine raffredda gli animi dei suoi piloti e dice a Ocon di tenere la posizione. Un po' tardi...

Prosegue il duello in casa Alpine con Ocon che tenta di superare Alonso ma è lungo e taglia la variante rimanendo dietro allo spagnolo

11° giro - Hamilton raggiunge e supera Norris per l'11esimo posto

Magnussen prova a passare Bottas alla prima curva, ma per evitare un contatto alza il piede

10° giro - Perez +2"5 Leclerc +4"4 Verstappen +7"4 Sainz +17"6 Russell +25"3 Alonso Ocon Bottas Magnussen Gasly Norris Hamilton Zhou Stroll Hulkenberg Albon Latifi Ricciardo

9° giro - Hamilton risale ed ora è 12esimo da 16esimo in partenza

8° giro - Pit stop per Ricciardo che monta gomme dure

Ocon cede la posizione ad Alonso, ma vicinissimi a loro e Bottas e arriva anche Magnussen

Ocon dovrebbe ridare la posizione ad Alonso per non incorrere in una penalità. Di questa battaglia sciocca tra i due piloti Alpine ne sta approfittando Bottas giunto alle loro spalle

7° giro - Ocon non ci sta e risupera Alonso, ma arriva lungo e taglia la variante

6° giro - Alonso prende la scia di Ocon davanti ai box e riesce a superarlo all'esterno. Lotta per il sesto posto

Continua la battaglia tra i due piloti Alpine, Ocon e Alonso

5° giro - Perez +2"5 Leclerc +3"6 Verstappen +6"0 Sainz +12"3 Russell +14" Ocon +14"7 Alonso poi Bottas Magnussen Gasly Norris Stroll Ricciardo Hamilton Zhou Albon Hulkenberg Latifi

Gasly risupera Norris per il decimo posto

4° giro - Alonso attacca il compagno di squadra Ocon che però davanti ai box lo chiude brutalmente rischiando un contatto

Sorpasso di Russell su Ocon per il quinto posto mentre Zhou supera Latifi e Hulkenberg

2° giro - Perez spinge forte ed ha un vantaggio di 1"4 su Leclerc. Il pilota Ferrari ha invece 1"4 su Verstappen che a sua volta precede Sainz di 1"2

1° giro - Norris supera Gasly per il decimo posto, Zhou al via ha perso posizioni per un leggero contatto con Ricciardo alla prima curva

Scatta bene Perez davanti a Leclerc mentre Verstappen ha la meglio su Sainz e si prende il terzo posto. Quinto Ocon davanti a Russell Alonso Bottas Magnussen Gasly Norris Stroll Ricciardo Hamilton Albon Hulkenberg Latifi e Zhou

Giro di ricognizione complettato. Pochi attimi e scatterà il Gran Premio di Jeddah

Magnussen, Hamilton e Hulkenberg partono con le gomme dure. Tutti gli altri scattano con le medie

L'Alpha Tauri-Honda di Tsunoda si è arresa lungo il tracciato di Jeddah mentre andava a raggiungere lo schieramento di partenza. Il motore si è spento e per il pilota giapponese non c'è stato niente da fare. Tsunoda non parteciperà al Gran Premio così come Schumacher, protagonista di un brutto incidente in qualifica nel quale ha distrutto la sua Haas. Sono così 18 i piloti che prenderanno il via.

Un piccolo problema è emerso sulla Ferrari di Sainz all'accensione della vettura, ma è stato risolto rapidamente e il pilota spagnolo ha potuto raggiungere lo schieramento di partenza.

E' una sfida continua quella che contrappone la Ferrari alla Red Bull. Se in Bahrain tutto ha funzionato a meraviglia per il team italiano, a Jeddah è stato Sergio Perez a rovinare la festa a Charles Leclerc, che ieri in qualifica già intravvedeva la possibilità di ottenere la seconda pole consecutiva. Le prime due file sono tutte per loro, Red Bull-Honda e Ferrari. Se Perez e Leclerc sono là davanti a tutti, in seconda fila troviamo un buon Carlos Sainz e Max Verstappen, sorprendentemente soltanto quarto dopo che nelle prove libere era sempre stato vicinissimo a Leclerc. Sarà una grande battaglia quella che andrà in scena sul velocissimo e pericoloso tracciato cittadino dell'Arabia Saudita.

La Mercedes è sesta con George Russell, preceduto dalla Alpine-Renault di Esteban Ocon, mentre Lewis Hamilton è relegato in ottava fila. Dopo le libere ha chiesto alcune modifiche alla sua W13 che, però, si sono rivelate sbagliate. Non partirà Mick Schumacher che nel corso del Q2 è stato vittima di un brutto incidente. Per fortuna ne è uscito illeso, ma la sua Haas si è spezzata in due. Per precauzione si è preferito fermare il giovane pilota tedesco, ma allo stesso tempo sarebbe stato impossibile per la Haas rimettere in sesto la VF-22 distrutta.