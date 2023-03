Dick Fosbury morto a 76 anni: è l'atleta che con la sua tecnica ha rivoluzionato il salto in alto

Ha cambiato per sempre l'atletica, rivoluzionando il salto in alto con la tecnica nota come "back-first". A 76 anni è morto Dick Fosbury, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1968 e uno dei più influenti atleti nella storia dell'atletica leggera. Saltatore americano, era nato il 6 marzo 1947. Ha riscritto la storia dell'atletica, inventando il salto Fosbury, quello utilizzato oggi: il suo metodo consiste nello scattare in diagonale verso la barra, curvare e saltare all'indietro sopra la barra, il che gli dava un centro di massa in volo molto più basso rispetto alle tecniche tradizionali.

Fosbury, è morto ieri ma la notizia della sua scomparsa è stata annunciata oggi dal suo agente Ray Schulte con un post su Instagram. «È con il cuore pesante che devo annunciare che l'amico e cliente di lunga data Dick Fosbury è morto pacificamente nel sonno domenica mattina presto dopo una breve recidiva di linfoma», ha scritto Schulte su Instagram.

Dick Fosbury, chi era

Richard Douglas Fosbury è stato un saltatore in alto americano, considerato uno degli atleti più influenti nella storia dell'atletica leggera. Oltre a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1968, ha rivoluzionato il salto in alto con una tecnica "back-first", ora nota come Fosbury Flop , adottata da quasi tutti i saltatori in alto oggi. Il suo metodo consisteva nello scattare in diagonale verso la barra, quindi curvare e saltare all'indietro sopra la barra, il che gli dava un centro di massa in volo molto più basso rispetto alle tecniche tradizionali. Ha continuato a essere coinvolto nell'atletica dopo il pensionamento e ha fatto parte del consiglio esecutivo della World Olympians Association.