Davis, Italia-Canada 1-1 nella semifinale. Nel doppio decisivo in campo a sorpresa Berrettini con Fognini

Italia-Canada 1-1 dopo i due singolari della semifinale di Coppa Davis in corso a Malaga in Spagna: deciderà il doppio chi andrà in finale. Prima un super Lorenzo Sonego ha superato Denis Shapovalov in tre set con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4, dopo una battaglia durata tre ore. Poi il pareggio dei nordamericani con Felix Auger Aliassime che ha superato facilmente Lorenzo Musetti per 6-3 6-4. Adesso per l'accesso alla finale è decisivo il doppio.

Nel doppio decisivo il ct Volandri fa una mossa a sorpresa: in campo con Fognini c'è Berrettini al posto di Bolelli, out per un problema al polpaccio. Cambio anche per i canadesi. In campo con Pospisil c'è Felix Auger Aliassime, che prende il posto di Shapovalov.