Davis trascina i Lakers in vetta alla Western Conference. Gallinari, 20 punti

C'è tanta Italia nella notte Nba, a Disney World, con Danilo Gallinari e Nicolò Melli sugli allori. Anthony Davis è il trascinatore dei Los Angeles Lakers contro gli Utah Jazz, dall'alto dei suoi 42 punti in 39' di gioco. La squadra californiana s'impone 116-108, dopo un inizio ripresa che non lascia scampo agli avversari, e conquista aritmeticamente il primato a ovest. Per LeBron James e compagni è il riscatto dopo il ko contro i Raptors. Per i Jazz di coach Snyder una serata da dimenticare al tiro. I New Orleans Pelicans battono 109-99 i Memphis Grizzliers: un successo che ad ovest riapre la corsa al secondo posto.



Al trionfo del team della Luisiana contribuisce anche Nicolò Melli, entrando dalla panchina: l'ala di Reggio Emilia regala ai suoi 5 punti in 20'. I Grizzliers sprofondano con il terzo ko di fila. Di misura l'affermazione dei Philadelphia 76Ers sui San Antonio Spurs (132-130), con Shake Milton autore della tripla decisiva a 7"2 dalla sirena finale. In casa Spurs ancora fuori Marco Belinelli per problemi fisici. Gli Oklahoma City Thunder si arrendono ai Denver Nuggets per 121-113. La squadra guidata da Malone domina il supplementare con uno scatenato Michael Porter Jr. La differenza, però, ancora una volta, la fa il serbo Nikola Jokic. Buona prova per Danilo Gallinari, autore di 20 punti, conditi da 3 rimbalzi e 2 assist in 29'. Gli Indiana Pacers superano di 11 i Washington Wizards 111-100 ed è inutile il tentativo di rimonta orchestrato da Thomas Bryant che realizza 20 punti. I Toronto Raptors battono 107-103 i Miami Heat grazie a un Fred Van Vleet da 36 punti.