Daniele Scardina, come sta? «Lesionate due vene dopo un movimento brusco, l'intervento è andato bene»

Daniele Scardina non si è sentito male dopo un colpo ricevuto in allenamento. Lo rivela il manager del pugile, Alessandro Cherchi, intervenuto a "Pomeriggio Cinque": Si trattava di un allenamento di routine - spiega - si sono lesionate due vene in seguito a un movimento brusco, una cosa che può capitare a chiunque». Le condizioni di salute dell'ex di Diletta Leotta, operato alla testa nella giornata di ieri, sono definite «stabili». Cherchi aggiunge: «In questo momento la pazienza è importante. Dobbiamo aspettare e pregare».

Daniele Scardina, le condizioni del pugile in coma: un dolore all'orecchio poi è crollato al suolo. Il promoter: «Nessuna avvisaglia di malori»

Come sta Scardina: «Torsione delle vene a ponte»

«L'intervento è riuscito - ha spiegato oggi il manager alla stampa all'esterno dell'Humanitas di Milano -, hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito. Il problema adesso è la pazienza». Insieme a Cherchi, presente anche il professor Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della Federazione pugilistica. «Nell'ambito di tutti gli sport ci possono essere problematiche relative a delle concussioni cerebrali dovute ad accelerazioni e decelerazioni - ha spiegato -, perché è sufficiente conoscere l'anatomia per sapere che ci sono queste vene a ponte che in seguito ad accelerazioni o decelerazioni brusche possono avere delle torsioni e produrre quelli che vengono chiamati ematomi sottodurali o emorragie cerebrali».

Una condizione, questa, che può verificarsi «non soltanto nel pugilato, ma in qualsiasi tipo di sport». Su eventuali possibili cause, Sturla ha aggiunto che «basta un movimento brusco del capo per poter dare una torsione di queste vene a ponte e produrre un'emorragia».