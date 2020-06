Infezione cerebrale per Damiano Cunego: «Starò un mese in ospedale, ma tornerò in bici»

VERONA - Il ciclista ex pro veronese Damiano Cunego, 38 anni, soffre di un'infezione cerebrale, come rivela lui stesso sui social, e rimarrà in ospedale a Verona per circa un mese: «È risolvibile, ma ho bisogno di un periodo di cura. Non vedo l'ora di tornare in bici». E ha quindi postato una foto sorridente.

Al ciclista veronese - vincitore di un Giro d'Italia e dell'oro mondiale fra gli Junior nel '99 . sono arrivate centinaia di attestazioni d'affetto.

Ultimo aggiornamento: 22:19

