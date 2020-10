Giro d'Italia, Gaviria positivo per la seconda volta al Coronavirus

Fernando Gaviria è risultato di nuovo positivo al Coronavirus. La sua positività è stata accertata in seguito ai tamponi che sono stati svolti ieri, durante il giorno di riposo del Giro d'Italia. Il colombiano della UAE Team Emirates è l'unico corridore risultato positivo all'interno della carovana, ma è da segnalare anche la positività al Covid-19 di un membro dello staff del team AG2R La Mondiale.

Il corridore colombiano è risultato positivo per la seconda volta quest'anno al Coronavirus: anche durante lo scorso mese di marzo, quando è scoppiata la pandemia mondiale, Gaviria è stato uno dei primi corridori in gruppo ad essere stato contagiato dal virus. In quella circostanza, il portacolori della UAE Team Emirates ha svolto un lungo periodo di isolamento presso la propria abitazione dopo la quarantena trascorsa negli Emirati Arabi insieme al resto della squadra, che era impegnata allo UAE Tour.

La corsa riprenderà oggi con la tappa Udine-San Daniele del Friuli di 229 km.

Ultimo aggiornamento: 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA