Covid, annulata l'edizione 2020 della Parigi-Roubaix

La Parigi-Roubaix 2020 non si svolgerà. La decisione è arrivata quest'oggi in seguito a un incontro tra il comitato organizzatore della corsa e le autorità locali: la città di Lille e tutta l'area metropolitana sono in stato di allerta a causa dell'elevato numero di casi di Covid-19 rilevati negli ultimi giorni. Di conseguenza, al fine di contenere il contagio, le autorità hanno deciso di annullare l'edizione numero 118 della Parigi-Roubaix.

La classica del pavè rischia di essere l'unica delle 5 classiche monumento ad essere cancellata dal calendario internazionale. La Milano-Sanremo, Il Lombardia e la Liegi-Bastogne-Liegi si sono svolte senza problemi, mentre sembrano non esserci ostacoli allo svolgimento del Giro delle Fiandre, previsto per il 18 ottobre. La Roubaix si sarebbe dovuta svolgere il 25 ottobre e avrebbe previsto anche la prima, storica, edizione della corsa femminile, che avrebbe affiancato quella maschile.

Ultimo aggiornamento: 12:04

