Covid, Azarenka contro i colleghi no vax: «Bizzarro obbligo di vaccino per i tifosi agli Us Open ma non per i giocatori»

Il Covid fa discutere anche sui campi di tennis. Polemica contro i colleghi no vax della ex numero 1 del mondo Victoria Azarenka agli Us Open, ultima prova stagionale dello Slam che si gioca sui campi in cemento di Flushing Meadows. La bielorussa, vincitrice contro l'azzurra Jasmine Paolini, ha detto di ritenere «bizzarro» il fatto che il pubblico per assistere ai match deve dimostrare di aver ricevuto almeno una dose di vaccino mentre per i tennisti non esiste alcun obbligo vaccinale. E denuncia anche la scarsa informazione che i giocatori hanno sul virus stesso. Un attacco diretto che aspetta risposte.

«Non vedo il motivo di non vaccinarsi, tutti noi vogliamo essere al sicuro e vogliamo continuare a fare il nostro lavoro, so che ci sono molte discussioni al riguardo - spiega Azarenka che sul dibattito in corso con chi non vuole vaccinarsi aggiunge -. Se hai effettivamente una conoscenza adeguata sull'argomento ed hai letto le ricerche e i dati, allora si può discutere. Ma vedo che argomentazioni fondate mancano a molti giocatori che dovrebbero invece essere informati sui fatti».