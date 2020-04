Stop al volley, la rabbia dei giocatori: «I sacrifici tutti sulle nostre spalle»

«Comprendiamo le difficoltà dei club, ma far ricadere tutti i debiti su noi giocatori non è giusto. Dobbiamo spartirci la torta e invece ce l'hanno accollata tutta sulle nostre spalle». E' lo sfogo all'Ansa del pallavolista Dragan Travica, con Daniele Sottile rappresentante degli atleti nella trattativa fallita con le leghe e che ha portato al taglio degli stipendi ai giocatori. «Chiediamo al governo, alla Fipav e al Coni: aiutateci. Soprattutto per i ragazzi delle categorie inferiori. Siamo dilettanti, non abbiamo tutele». Ultimo aggiornamento: 15:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA